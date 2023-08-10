Британский дискаунтер Wilko перейдет под внешнее управление

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Один из крупнейших британских дискаунт-ритейлеров Wilko переходит под внешнее управление после провала переговоров с потенциальными покупателями бизнеса, сообщает The Financial Times.

Компания подала уведомление о намерении назначить внешних управляющих неделю назад. С тех пор Wilko пыталась договориться о продаже сети магазинов или о привлечении инвестиций, однако каких-либо соглашений достичь не удалось.

В конечном итоге администраторами были назначены специалисты по банкротству из PwC, оказывавшие Wilko консультативные услуги и занимавшиеся поиском инвесторов или покупателя. PwC продолжит эти поиски, но если продать бизнес Wilko не удастся, то вся сеть магазинов будет ликвидирована.

Банкротство рителейра приведет к сокращению 12 тысяч рабочих мест. Оно станет крупнейшим за последние годы в Великобритании после краха Arcadia Group (владельца брендов Topshop, Burton, Dorothy Perkins и др.) и сети универмагов Debenhams.

Wilko начала свою деятельность в 1930 году с магазина хозяйственных товаров в Лестере. За 93 года сеть разрослась до 400 заведений по всей стране, предлагающих самую разнообразную продукцию для дома по доступным ценам.

В последние годы компания столкнулась с растущей конкуренцией, что привело к снижению продаж и усугубилось другими финансовыми сложностями и высокой инфляцией. По итогам 2022 года Wilko получила доналоговый убыток в размере 36 млн фунтов стерлингов ($46 млн), в то время как годом ранее зафиксировала чистую прибыль в 3,2 млн фунтов.