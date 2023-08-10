Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Британский дискаунтер Wilko перейдет под внешнее управление

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Один из крупнейших британских дискаунт-ритейлеров Wilko переходит под внешнее управление после провала переговоров с потенциальными покупателями бизнеса, сообщает The Financial Times.

Компания подала уведомление о намерении назначить внешних управляющих неделю назад. С тех пор Wilko пыталась договориться о продаже сети магазинов или о привлечении инвестиций, однако каких-либо соглашений достичь не удалось.

В конечном итоге администраторами были назначены специалисты по банкротству из PwC, оказывавшие Wilko консультативные услуги и занимавшиеся поиском инвесторов или покупателя. PwC продолжит эти поиски, но если продать бизнес Wilko не удастся, то вся сеть магазинов будет ликвидирована.

Банкротство рителейра приведет к сокращению 12 тысяч рабочих мест. Оно станет крупнейшим за последние годы в Великобритании после краха Arcadia Group (владельца брендов Topshop, Burton, Dorothy Perkins и др.) и сети универмагов Debenhams.

Wilko начала свою деятельность в 1930 году с магазина хозяйственных товаров в Лестере. За 93 года сеть разрослась до 400 заведений по всей стране, предлагающих самую разнообразную продукцию для дома по доступным ценам.

В последние годы компания столкнулась с растущей конкуренцией, что привело к снижению продаж и усугубилось другими финансовыми сложностями и высокой инфляцией. По итогам 2022 года Wilko получила доналоговый убыток в размере 36 млн фунтов стерлингов ($46 млн), в то время как годом ранее зафиксировала чистую прибыль в 3,2 млн фунтов.

PwC Великобритания Лестер Arcadia Group Debenhams Wilko
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Мосбиржа" призвала инвесторов ко взвешенным решениям на фоне волатильности

"Мосбиржа" призвала инвесторов ко взвешенным решениям на фоне волатильности

Компания Tapestry покупает владельца Jimmy Choo и Versace за $8,5 млрд

Компания Tapestry покупает владельца Jimmy Choo и Versace за $8,5 млрд

Путин поддержал передачу 100% ОСК в доверительное управление ВТБ

Путин поддержал передачу 100% ОСК в доверительное управление ВТБ

VK заплатила за "Дом Зингера" в Петербурге 2,5 млрд рублей

VK заплатила за "Дом Зингера" в Петербурге 2,5 млрд рублей

"АвтоВАЗ" приобрел завод автокомпонентного СП Toyota Tsusho и Atsumitec в Тольятти

"АвтоВАЗ" приобрел завод автокомпонентного СП Toyota Tsusho и Atsumitec в Тольятти

Disney сообщил о чистом квартальном убытке и потере 12 млн стриминговых подписчиков

Disney сообщил о чистом квартальном убытке и потере 12 млн стриминговых подписчиков

ФАС разрешила структуре Kismet Capital Group купить Zarina и еще три сети

Угроза забастовки на СПГ-заводах Австралии взвинтила цены на газ до $450 за тыс. кубометров

Уолл-стрит упала на корпоративных новостях и в преддверии отчета об инфляции

Уолл-стрит упала на корпоративных новостях и в преддверии отчета об инфляции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });