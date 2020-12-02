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Debenhams допустила закрытие бизнеса в Великобритании

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Британская сеть универмагов Debenhams допустила, что ликвидирует свой бизнес в королевстве после провала переговоров с JD Sports Fashion. Другого покупателя на свои британские операции компания не нашла, поэтому начнет их закрывать. Это поставит под угрозу 12 000 рабочих мест.

Всего в Великобритании у ритейлера 124 магазина и онлайн-магазин. Они продолжат работу до тех пор, пока не распродадут товар, после чего закроются в случае, если компания не получит предложение о покупке бизнеса.

Будущее 45 франчайзинговых магазинов, в основном расположенных на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Восточной Европе, также зависит от нахождения покупателя для британских операций.

В сообщении компании говорится, что ее управляющие "с сожалением" приняли решение о начале процесса ликвидации, при этом продолжая поиски покупателя.

Ранее спортивный ритейлер JD Sports Fashion, который вел переговоры о покупке Debenhams, подтвердил, что они были прекращены.

Debenhams сообщила, что закрытие британских операций не затронет сеть торговых центров Magasin du Nord, которой принадлежат семь магазинов в Дании. Она продолжит работу независимо от британского бизнеса.

Решение Debenhams о закрытии магазинов в Великобритании стало очередным ударом для розничного сектора страны.

Ранее ритейлер Arcadia Group сообщил о переходе под внешнее управление. Компания, в которой работают 13 000 человек, продолжит работу, одновременно пытаясь найти покупателей для своих бизнесов - восьми брендов одежды, включая Miss Selfridge и Dorothy Perkins.

Debenhams Великобритания JD Sports Fashion Дания JD Sports Fashion

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