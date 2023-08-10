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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Шведская Eastnine закрыла сделку по продаже доли во владельце бренда Zarina

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Шведская компания Eastnine AB закрыла сделку по продаже доли в российском одежном ритейлере Melon Fashion Group, управляющей сетями магазинов Zarina, befree, Love Republic и Sela.

В пресс-релизе Eastnine говорится, что сумма сделки составила около 15,6 млрд рублей, покупателем выступила российская компания ООО "Гем Инвест".

О заключении сделки было объявлено 7 августа. Тогда сообщалось, что Eastnine заключила соглашение с другими европейскими акционерами MFG, согласно которому все акции ритейлера будут проданы ООО "Гем Инвест" (инвесткомпания выходца из "Газпрома" Анатолия Палия Gem Capital).

В отчете MFG за 2022 год указано, что 36% компании владеет Eastnine AB, еще 34% - у I.G.M. Manufactrust Ltd сооснователя MFG Дэвида Келлермана. Еще 11% - у MFG Intressenter AB, 7% - у гендиректора MFG Михаила Уржумцева.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Мэлон Фэшн Груп" в 2022 году получило выручку в 46,1 млрд рублей, что на 23,5% выше показателя 2021 года. Чистая прибыль компании составила 7,3 млрд рублей, показав рост год к году в 2,3 раза.

Eastnine Melon Fashion Group Zarina Love Republic
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