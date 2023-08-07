Шведская Eastnine продаст 36% владельца брендов Zarina и befree за 15,6 млрд рублей

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Шведская Eastnine AB подписала соглашение о продаже принадлежащих ей около 36% fashion-ритейлера Melon Fashion Group (MFG, управляет сетями магазинов Zarina, befree, Love Republic и Sela).

Как говорится в сообщении шведской компании, цена покупки ее доли составляет примерно 15,6 млрд рублей (примерно 149 млн евро по обменному курсу 105 евро/рубль). Ожидается, что сделка будет закрыта в течение двух недель. Завершение сделки сопряжено со значительными неопределенностями и рисками, предупреждает компания.

В сообщении отмечается, что Eastnine заключила соглашение с другими европейскими акционерами MFG, согласно которому все акции ритейлера будут проданы российской компании ООО "ГЕМ Инвест" (инвесткомпания выходца из "Газпрома" Анатолия Палия Gem Capital). Сделка будет проходить в несколько этапов, одобренных Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России и правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями.

Eastnine отмечает, что ее инвестиции в MFG по состоянию на 30 июня 2023 года составляли примерно 162 миллиона евро.

В мае источник на рынке сообщал "Интерфаксу", что Gem Capital получила разрешение российских властей на приобретение чуть более 80% акций АО "Мэлон Фэшн Груп" за сумму порядка 500 млн евро, что подразумевает оценку всей компании примерно в 600 млн евро.

Технически сделка будет состоять из двух этапов, говорил собеседник агентства. Сначала кипрская I.G.M. Manufactrust Ltd сооснователя MFG Дэвида Келлермана выкупает на себя доли в ритейлере у шведских Eastnine AG и MFG Intressenter, а также у иностранных миноритариев с менее значительными пакетами, увеличивая тем самым свою долю в компании с около 34% до порядка 82%. Затем весь этот пакет у I.G.M. Manufactrust приобретает российское юрлицо Gem Capital, при этом власти предписали часть оплаты рассрочить на несколько месяцев (и на этот же срок "размазать" необходимую для ее оплаты покупку валюты на рынке), говорил источник.

АО "Мэлон Фэшн Груп" за 2022 год нарастило выручку на 23,5% - до 46,1 млрд рублей. Чистая прибыль выросла в 2,2 раза, достигнув 7,3 млрд рублей. Гендиректор компании - Михаил Уржумцев, также он является миноритарием MFG с пакетом в 7,05%.

Gem Capital занимается как прямыми, так и венчурными инвестициями. Известность ей принесла покупка в 2020 году публичной на тот момент компании Volga Gas, а сейчас основное место в портфеле Gem Capital занимают активы в области гейминга, развлечений, нанотехнологий и недвижимости.