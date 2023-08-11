РФ предложила продлить на год квоту на беспошлинный ввоз говядины в 100 тыс. т

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Квота на беспошлинный ввоз говядины в РФ в 2024 году, как и в этом году, может составить 100 тыс. тонн.

Как сообщается в материалах Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), ей поступило инициативное предложение РФ о предоставлении тарифной льготы в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины замороженного мяса крупного рогатого скота в объеме не более 100 тыс. тонн в период с 1 января по 31 декабря 2024 года.

В 2023 году квота также составляет 100 тыс. тонн.

Мясо, ввозимое на льготных условиях, предназначено для использования в производстве мясной продукции. Его целевое использование подтверждает Минсельхоз.

"Предлагаемая мера направлена на сбалансирование рынка мяса крупного рогатого скота в РФ, а также стабилизацию цен на мясную продукцию", - говорится в сообщении.

Проект решения ЕЭК, размещенный на сайте комиссии, предусматривает предоставление такой квоты

РФ начала предоставлять льготу на беспошлинный ввоз говядины с 2022 года. На тот год ее объем составлял 200 тыс. тонн. На 2023 год квота была снижена до 100 тыс. тонн.

В первом полугодии 2022 года также действовала квота на беспошлинный ввоз 100 тыс. тонн свинины. В дальнейшем эта льгота не предоставлялась.