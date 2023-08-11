Цены на мазут и нафту из РФ в июле превысили price cap, в августе - на дизтопливо

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Цены на дизельное топливо из РФ в период с 5 по 10 августа превышали установленный странами G7 и Евросоюза ценовой потолок - предел, выше которого их компании не могут участвовать операциях по транспортировке и страховании российских нефтепродуктов, пишет МЭА в ежемесячном отчете.

В июле цены на ДТ не превышали ценовой потолок, отмечает агентство. В то же время в июле нафта и мазут из российских балтийских портов продавались по цене выше price cap.