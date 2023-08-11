МЭА назвало факторы поддержки цен на российскую нефть выше price cap

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Цены на российскую нефть в июле составили $64,4 за баррель, превысив установленный странами G7 и Евросоюза потолок (price cap), выше которого компании этих стран не могут участвовать в транспортировке и страховании нефти РФ, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства.

МЭА также приводит данные агентства Argus о том, что начале августа все российские морские экспортные сорта продавались по цене $70 за баррель или выше.

Несмотря на то, что цены на North Sea Dated (Brent) за месяц выросли на $5 за баррель, ценовые скидки на российскую нефть по сравнению с рынком сократились примерно на $4 за баррель для нефти марки Urals в Балтийском и Черном морях до примерно $18,75/б в июле и всего $16/б в начале августа.

Дисконт на более легкие сорта нефти сократился на $1 за баррель. "Рост цен на нефть марки Urals по сравнению с европейским рынком малосернистой нефти отражает усиление напряженности с поставками сернистых сортов после сокращения поставок ОПЕК+ и роста спроса со стороны НПЗ после проведения ремонтных работ. Росту цен способствовали планы России продлить сокращение экспорта в августе и сентябре", - пишет МЭА.

Падение фрахтовых ставок также поддержало цены FOB (продажа в портах продавца - ИФ) по сравнению с условиями доставки (до порта потребителя - ИФ), отмечает агентство.

Цены на нефть марки Urals с поставкой на западное побережье Индии в июле выросли на $8,6/б - до $72,7/б (скидка в $8,04/б по отношению к сорту Dubai Crude) и до $80/б в первые дни августа (скидка $5,8/б по отношению к Dubai). Индийские покупатели теперь получают скидку по сравнению с Dubai всего на одну треть от уровня I квартала 2023 года (около -$16 за баррель). Dubai имеет такую же плотность, как Urals, но с более высоким содержанием серы.

"Данные Argus о фрахте указывают на то, что стоимость доставки российской нефти Urals из портов Балтийского моря на западное побережье Индии в июле снизилась примерно на $1,25 за баррель в июле к июню. С другой стороны, премия Dubai к Brent увеличилась на $0,4/б. Эти факторы привели к росту netback-цены FOB на нефть марки Urals в Приморске примерно на $9,2/баррель, что выше цены с доставкой", - подсчитали аналитики.

МЭА напоминает, что компаниям стран G7 и Евросоюза запрещено предоставлять свои услуги по транспортировке и страхованию, если цена продажи российской нефти превышает $60 за баррель (на условиях FOB - ИФ).

"По сообщениям, около 70% российского экспорта нефти в последние месяцы было доставлено с помощью танкеров и/или с использованием услуг страхования стран G7. Цена сделки для определения того, повлияют ли санкции на грузоотправителей, учитывает обсуждаемый дифференциал, применяемый к средним ценам Brent за пять дней до даты погрузки, в то время как цены Argus отражают текущие оценки Brent. Поскольку последние цены FOB теперь превышают price cap G7, поставщики услуг не могут быть уверены в соблюдении ограничения "семерки" во время загрузки", - отмечает МЭА.

Аналитики также отмечают, что несмотря на то, что в начале августа украинские морские беспилотники нанесли удар по российскому военному кораблю в порту Новороссийск и танкеру, перевозившему горючее вблизи Крыма, а Киев заявил, что будет атаковать суда, направляющиеся в российские черноморские порты, экспорт продолжается в обычном режиме, а фрахтовые ставки остаются неизменными из-за отсутствия повреждений судов.

"Если это сохранится, российские черноморские порты, вероятно, по-прежнему будут считаться "безопасными", несмотря на риски. В целях страхования все российские воды обозначены как зона военного риска, за которую взимается дополнительная плата. Нападения на коммерческие суда могут увеличить эти надбавки в Черном море, препятствуя погрузке, так же как рост цен вынуждает танкеры стран G7 и ЕС отказываться от торговли с Россией", - подчеркнули в МЭА.

Аналитики указывают, что на черноморские порты Новороссийск, Тамань и Туапсе во II кв. 2023 года вместе приходилось 18% российского морского экспорта нефти (680 тыс. б/с) и 30% экспорта нефтепродуктов (830 тыс. б/с), а также 1,4 млн б/с экспорта нефти из Казахстана.