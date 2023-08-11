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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Российские рыбаки к 7 августа увеличили вылов рыбы на 12%

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Рыбаки РФ, по данным на 7 августа, выловили с начала года 3 млн 393 тыс. тонн рыбы, что на 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в материалах Росрыболовства.

Так, в Дальневосточном бассейне выловлено 2,6 млн тонн, что 17,4% больше прошлогоднего. В частности, минтая добыто 1,4 млн тонн (на 88,5 тыс. тонн больше), сардины иваси - 71,1 тыс. тонн (на 32,7 тыс. тонн больше), скумбрии - 1,04 тыс. тонн (на 0,4 тыс. тонн больше). В то же время вылов трески снизился на 15,6 тыс. тонн, до 85,2 тыс. тонн, сельди - на 36,8 тыс. тонн, до 249,9 тыс. тонн, камбалы - на 0,43 тыс. тонн, до 52 тыс. тонн.

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В Северном бассейне вылов уменьшился на 12,4%, до 310,1 тыс. тонн. Трески добыто 187,3 тыс. тонн (на 53,1 тыс. тонн меньше), пикши - 52,7 тыс. тонн (на 2,6 тыс. тонн больше), мойвы - 23 тыс. тонн (на 0,4 тыс. тонн больше).

В Западном бассейне добыто 55,8 тыс. тонн рыбы, что на 9,3% больше, чем год назад. На промысле шпрота вылов составил 32 тыс. тонн (на 2,7 тыс. тонн больше), балтийской сельди - 18,2 тыс. тонн (на 2,2 тыс. тонн больше).

Рыбаки Азово-Черноморского бассейна выловили 23,6 тыс. тонн (на 15,8% меньше), Волжско-Каспийского - 55 тыс. тонн (на 14,7% больше). Знаменитой каспийской кильки добыто 24,8 тыс. тонн (на 6,3 тыс. тонн больше).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки выловили 325,6 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 5,5% выше показателя аналогичного период 2022 года. В том числе в зонах иностранных государств добыто 161,3 тыс. тонн (на 15,9% меньше), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана - 164,3 тыс. тонн (на 40,5% больше).

Росрыболовство
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