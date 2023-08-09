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Продукты питания в РФ в июле подорожали на 0,55%, больше всего - сахар и курятина

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Цены на продукты питания в РФ в июле по сравнению с июнем повысились на 0,55%, сообщил Росстат в среду.

Рост произошел после двухмесячного незначительного снижения цен в мае и июне (на 0,4% и 0,05% соответственно).

С начала года цены выросли на 2,8%, по сравнению с июлем прошлого года - на 2,4%.

Эти показатели не учитывают цены на алкогольные напитки, которые за месяц снизились на 0,01%, с начала года выросли на 1,78%, в годовом выражении - на 1,05%.

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Как сообщает Росстат, в июле значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции. Цены на апельсины увеличились в среднем на 22,6%, капусту - на 12,5%, яблоки - на 9,5%, лимоны - на 7,9%, груши - на 3,3%, бананы - на 2,3%, виноград - на 1,9%, чеснок - на 1,6%, картофель - на 0,7%. В то же время лук подешевел на 17,4%, огурцы - на 16,9%, морковь - на 4,7%, свекла - на 1,7%, зелень свежая - на 0,8%, помидоры - на 0,3%.

Наибольший рост цен в минувшем месяце (за исключением плодоовощной продукции) был отмечен на сахар - на 4,4%. Это практически на уровне июня (4,6%). Курятина подорожала на 2,2%. Темпы роста замедлились с 6,8% в июне. Причем в 42 регионах сахар подорожал на 4,1-9,4%. В 6 субъектах отмечено снижение цен на 0,3-1,2%. Цены на курятину в 28 регионах повысились на 3,1-8,6%, в 4 - не изменились, в 7 - снизились на 0,1-2,5%.

По данным Росстата, свинина (кроме бескостного мяса), живая и охлажденная рыба в июле подорожали на 2%, газированные напитки - на 1,9%, яйца - на 1,6%, баранина (кроме бескостного мяса) и мороженая неразделанная рыба - на 1%, рис - на 0,9%, молоко сгущенное с сахаром, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,7%, шоколадные конфеты - на 0,6%.

В то же время цены на подсолнечное масло снизились на 1,7%, гречку - на 1,4%, овсяную и перловую крупу - на 1%, маргарин - на 0,9%, овсяные хлопья "Геркулес", вермишель - на 0,8%, сыры - на 0,7%.

Как уточнил Росстат, цены на подсолнечное масло в 21 регионе уменьшились на 3,1-7,5%, в 19 - выросли на 0,1-1,9%. Гречневая крупа в 42 субъектах подешевела на 2,1-8,6%, в 11 - подорожала на 0,1-8,5%.

Росстат
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