Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:37

В пятницу индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС снизился на 1,7%

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips и индексов из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения настроений на внешних фондовых площадках и подросшей нефти (Brent поднялась к $87 за баррель).

Индекс МосБиржи превысил 3155 пунктов, а индекс РТС откатился к рубежу 1000 пунктов за счет резкого ослабления рубля; лидировали в росте бумаги "АЛРОСА".

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,2%, до 3155,51 пункта, индекс РТС снизился на 1,7%, до 1000,89 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 3%.

Доллар к 18:50 дорожал на 1,87 рубля, до 99,33 рубля, курс превысил отметку 99 рублей впервые с 25 марта 2022 года.

За неделю индекс МосБиржи поднялся на 2%, индекс РТС снизился на 1,5% на фоне роста доллара на 3,65 рубля.

Новость дополняется

АЛРОСА РТС Brent Мосбиржа WTI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росстат сообщил о росте экономики России во II квартале на 4,9%

Котировки Brent и WTI седьмую неделю завершают в плюсе

Инвестгруппа "Инсайт" купила лизинговую "дочку" группы Renault

Банк России обнулил лимит для годового аукциона репо

Евро превысил 109 рублей впервые с 23 марта 2022 года

Курс доллара поднялся выше 99 рублей впервые с 25 марта 2022 года

Курс доллара поднялся выше 99 рублей впервые с 25 марта 2022 года

ЦБ отметил изменение инфляции в верхней части прогноза на 2023 год 5-6,5%

Аналитики прогнозируют подорожание золота до $2500 за унцию

Аналитики прогнозируют подорожание золота до $2500 за унцию

Биржевые цены на Аи-95 выросли на 1,33%, на Аи-92 - на 1,14% за неделю

Банк России может смягчать валютные ограничения только на взаимной основе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });