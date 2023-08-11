В пятницу индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС снизился на 1,7%

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу консолидировался при смешанной динамике blue chips и индексов из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения настроений на внешних фондовых площадках и подросшей нефти (Brent поднялась к $87 за баррель).

Индекс МосБиржи превысил 3155 пунктов, а индекс РТС откатился к рубежу 1000 пунктов за счет резкого ослабления рубля; лидировали в росте бумаги "АЛРОСА".

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,2%, до 3155,51 пункта, индекс РТС снизился на 1,7%, до 1000,89 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 3%.

Доллар к 18:50 дорожал на 1,87 рубля, до 99,33 рубля, курс превысил отметку 99 рублей впервые с 25 марта 2022 года.

За неделю индекс МосБиржи поднялся на 2%, индекс РТС снизился на 1,5% на фоне роста доллара на 3,65 рубля.

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