Дивиденды "Белуга групп" за I полугодие могут составить 320 руб. на акцию

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Дивиденды ПАО "Белуга групп" (BELU) по итогам первого полугодия могут составить 320 рублей на акцию. Общая сумма - 3,65 млрд рублей, без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям, сообщает компания.

Такую рекомендацию дал совет директоров ПАО на заседании в понедельник.

"Таким образом, рост дивидендных выплат на акцию по отношению аналогичному периоду 2022 года составит 113%", - уточняется в сообщении.

Размер дивидендов составит 120% чистой прибыли "Белуга групп" по МСФО за первую половину 2023 года. "Данный размер дивидендных выплат учитывает сезонность бизнеса компании и способствует более равномерному распределению прибыли среди акционеров в течение года", - говорится в сообщении.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано подготовить на 29 сентября 2023 года. Внеочередное собрание акционеров пройдет 18 сентября 2023 года в заочной форме.

"Белуга" выплачивает дивиденды с 2019 года. По его итогам они составили 32 рубля на акцию (в сумме 407,8 млн рублей). По итогам первого полугодия 2020 года компания выплатила 10 рублей на акцию, в сумме - 124,2 млн рублей. Финальные дивиденды за 2020 год составили 90 рублей на акцию, или 1,234 млрд рублей. По итогам 2021 года - 47,24 рубля на акцию (649,3 млн рублей), промежуточные за первое полугодие - 72,76 рубля (1 млрд рублей).

В 2022 году по итогам первого полугодия выплаты на акцию составили 150 рублей, общая сумма 1,996 млрд рублей. Кроме того, компания выплатила по итогам девяти месяцев 75 рублей на акцию из нераспределенной чистой прибыли прошлых лет. Общая сумма - 968 млн рублей. Финальные дивиденды за 2022 год составили 625 рублей на акцию, всего - 7 млрд 475,9 млн рублей, или 89% чистой прибыли по МСФО за 2022 год.

Уставный капитал компании составляет 1,58 млрд рублей, он разделен на 15,8 млн обыкновенных акций номиналом 100 рублей каждая. В декабре 2022 года основатель компании Александр Мечетин покинул пост председателя правления и снизил долю с 58% до 39,38%. По данным ЕГРЮЛ, в настоящее время эта доля принадлежит компании "Ориент-Запад". Компания "Синергия-капитал" владеет 18,6%, "Синергия маркет" - 7,8%. Совладельцами компании также являются ее топ-менеджеры. Free float составляет 15%. Акции компании обращаются на Московской бирже.

"Белуга групп" - один из крупнейших в России производителей и дистрибьюторов алкоголя. Выручка в первом полугодии увеличилась на 14%, до 47,9 млрд рублей, чистая прибыль - на 35%, до 3 млрд рублей. В январе-июне компания отгрузила 7 млн декалитров (дал) продукции, что на 5,7% меньше, чем годом ранее.

В августе компания сообщила о намерении сменить название на "НоваБев Групп" (NovaBev Group). Решение планируется принять 23 августа.