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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Александр Мечетин покидает пост председателя правления "Белуги"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Председатель правления ПАО "Белуга групп", одного из ведущих производителей алкоголя в РФ, Александр Мечетин покидает этот пост.

Как сообщается в материалах компании, совет директоров принял решение о досрочном прекращении его полномочий единоличного исполнительного органа - председателя правления общества с 7 декабря. Основанием для этого стало личное заявление Мечетина.

Единоличным исполнительным органом - председателем правления "Белуги" с 8 декабря 2022 года назначен Константин Прохоров. Срок его полномочий - 5 лет. Прохоров - миноритарный акционер компании с долей 0,11%. До нового назначения он занимал пост заместителя председателя правления "Белуги". На руководящих должностях в компании он работает 14 лет, сообщается на сайте компании.

Мечетин является основателем "Белуга групп" (ранее "Синергия") и ее основным бенефициаром с долей 58%.

За 9 месяцев этого года "Белуга" увеличила продажи на 8,6%, до 11,4 млн декалитров. Число магазинов достигло 1256. Выручка за этот период составила 66,3 млрд рублей, что на 32,2% больше, чем годом ранее, в том числе алкогольного сегмента - 41,848 млрд рублей (на 25% больше), розничной торговли - 34,892 млрд рублей (на 55% больше).

Белуга групп Александр Мечетин
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