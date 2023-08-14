Контролирующий акционер L'Occitane готов скупить ее акции по $3,3 за штуку

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Председатель правления L'Occitane International SA Рейнольд Гейгер, владеющий контрольным пакетом акций производителя косметики, планирует выкупить не принадлежащие ему бумаги у их держателей по цене не менее 26 гонконгских долларов ($3,3), сообщила компания.

При такой цене вся компания оценивается в $4,8 млрд.

Гейгер еще не принял окончательного решения, и оно будет зависеть от рыночных условий, а также наличия достаточного финансирования.

L'Occitane заявила, что появившиеся в СМИ сообщения о том, что Гейгер готов предложить акционерам по 35 гонконгских долларов за бумагу, неверны.

Акции L'Occitane подорожали на 9,8% на торгах в Гонконге в понедельник, до 28 гонконгских долларов. Их стоимость на закрытие рынка в пятницу составила 25,5 доллара,

L'Occitane, штаб-квартира которой находится в Женеве, провела IPO в Гонконге на $787 млн в 2010 году. Ей принадлежат бренды косметики L'Occitane en Provence, Melvita, Elemis, Grown Alchemist и Erborian.

Гейгер владеет около 73% акций компании. СМИ сообщали, что он намерен выкупить акции L'Occitane и рассматривает возможность вывода компании на одну из европейских бирж в следующем году при наличии подходящих рыночных условий.