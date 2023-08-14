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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Borouge и Borealis выпустили для автопрома полимерные продукты из переработанных материалов

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Нефтехимическая Borouge PLC и производитель полиолефинов Borealis запустили для автомобильной промышленности два новых экологически чистых полимерных продукта, изготовленных на 70% из переработанных материалов, сообщила пресс-служба Borouge.

Продукция изготовлена на заводе Borouge по производству компаундов в Шанхае.

Первое решение представляет собой армированный стекловолокном полипропилен, содержащий 50% переработанных продуктов. Материал обеспечивает высокую производительность, простоту обработки и долговременную термостойкость. "Благодаря этим свойствам продукт считается идеальным для защиты днища кузова, кронштейнов бампера и конструкционных деталей автомобилей", - поясняется в пресс-релизе. Он снижает выбросы углекислого газа примерно на 28% по сравнению с первичной продукцией.

Второй материал представляет собой полипропилен без наполнителя, не содержащий талька или стекловолокна, предназначенный для изготовления колесных арок и других внешних компонентов и содержащий до 70% смеси полипропилена и полиэтилена, бывших в употреблении. Этот материал снижает выбросы углекислого газа на 32% по, "обеспечивая при этом идеальный баланс между ударной вязкостью и жесткостью", отмечает производитель.

Borouge PLс - компания со штаб-квартирой в Абу-Даби, созданная в 2010 году. Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) принадлежат 54% акций компании, 36% - Borealis и 10% - розничным и институциональным инвесторам. Крупнейшим акционерам Borealis является австрийская OMV (75%), ADNOC владеет 25%.

Абу-Даби Шанхай ADNOC Borouge Borealis
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