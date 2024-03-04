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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

ADNOC закрыла сделку по приобретению у Mubadala 24,9% акций австрийской OMV

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Нефтяная госкомпания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) успешно закрыла сделку по приобретению 24,9% акций австрийской OMV у Mubadala Investment Company, сообщает ADNOC.

Финансовые детали сделки не разглашаются. В результате сделки акционерный капитал OMV распределен следующим образом: ADNOC распоряжается 24,9% акций, австрийская Osterreichische Beteiligungs AG (OBAG) - 31,5%, остальное - в свободном обращении.

"Благодаря этой стратегической инвестиции в OMV компания ADNOC увеличила свою долю участия как в Borealis AG (Borealis), так и в Borouge plc (Borouge), что еще больше усилило наше присутствие в химическом секторе, обеспечив синергию и открыв значительные возможности роста портфеля химических продуктов, в частности в Borouge. ADNOC намерена назначить двух представителей в наблюдательный совет OMV в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ADNOC и OMV продолжают переговоры о создании объединенного нефтехимического холдинга путем слияния Borouge и Borealis. Borouge котируется на фондовой бирже Абу-Даби, при этом 54% бумаг принадлежат ADNOC, 36% - Borealis и 10% - розничным и институциональным инвесторам. 75% Borealis принадлежит OMV, а ADNOC распоряжается 25% акций нефтехимической компании.

ОАЭ Mubadala OMV ADNOC Borealis Австрия OBAG
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