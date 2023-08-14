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Нидерландская Exor купила 15% акций Philips

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Нидерландская Exor NV купила 15% акций производителя медицинского оборудования и потребительских товаров Royal Philips. Как говорится в пресс-релизе Philips, Exor намерена быть долгосрочным инвестором .

Exor сможет направить своего представителя в наблюдательный совет Philips.

"Exor не планирует покупать дополнительные акции Philips в краткосрочной перспективе, однако заключенное соглашение позволяет ей увеличить долю в компании до 20%", - говорится в пресс-релизе.

Сумма сделки не раскрывается. Если исходить из рыночной стоимости Philips, составляющей порядка 17,18 млрд евро, 15%-я доля стоит около 2,58 млрд евро, отмечает Market Watch.

Exor полностью поддерживает руководство Philips, стратегию компании и план увеличения ее стоимости, говорится в пресс-релизе.

Exor - холдинг, которому принадлежит диверсифицированный портфель активов общей стоимостью порядка 33 млрд евро. Компания в частности является крупнейшим акционером Ferrari, Stellantis and CNH Industrial.

С начала 2023 года капитализация Philips выросла на 45%.

Philips Exor Нидерланды
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