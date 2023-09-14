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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

Инвесткомпания Exor в I полугодии нарастила чистую прибыль в 8 раз

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Нидерландская инвесткомпания Exor NV сообщила, что ее чистая прибыль в первом полугодии 2023 года на фоне сильных результатов дочерних предприятий подскочила до 2,16 млрд евро с 265 млн евро годом ранее.

Стоимость чистых активов Exor увеличилась до 34,19 млрд евро на конец июня по сравнению с 28,23 млрд евро на конец декабря 2022 года.

Компания утвердила программу обратного выкупа акций на 1 млрд евро, говорится в ее пресс-релизе.

Exor будет выкупать бумаги в течение ближайших 12 месяцев и уже выставила тендерное предложение на сумму до 750 млн евро.

Акции Exor дорожают на 6% на торгах в Амстердаме в четверг.

Нидерланды Exor
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