Нефть Brent подешевела до $86,3 за баррель

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться вечером в понедельник.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:47 подешевели на $0,51 (0,59%) - до $86,3 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,4 (0,48%) - до $82,79 за баррель.

Давление на цены оказывают неопределенность, связанная с Китаем, и укрепление доллара США, отмечает Trading Economics.

Индекс DXY, отражающий стоимость американской валюты относительно шести других основных мировых валют, повышается на 0,3% в ходе торгов в понедельник, что снижает привлекательность торгуемых в ней сырьевых товаров.

При этом неясно, в какой мере колоссальные объемы нефтяного импорта КНР обусловлены пополнением запасов, заявляет управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес, чье мнение приводит MarketWatch. По его словам, пополнение запасов может означать снижение спроса в будущем.

Между тем экспорт нефти из Ирана превысил 1,4 млн баррелей в сутки, сообщило иранское новостное агентство Mehr со ссылкой на главу государственной организации по бюджетному планированию страны Давуда Манзура. Тот заявил, выступая в парламенте, что объемы поставок превзошли оценки, заложенные в госбюджет на финансовый год, завершающийся в марте 2024 года.