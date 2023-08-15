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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:44

Brent подешевела до $85,58 за баррель

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти начали снижаться днем во вторник на фоне слабых статданных из Китая.

К 14:18 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,63 (0,73%) - до $85,58 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,79 (0,96%) - до $81,72 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,7%, WTI - на 0,8%.

Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР 15 августа сообщило, что промпроизводство в Китае в июле увеличилось на 3,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после роста на 4,4% в июне, а розничные продажи повысились на 2,5% после подъема на 3,1% месяцем ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали сохранение темпов роста промпроизводства на уровне 4,4% и ускорение подъема розничных продаж до 4,5%, сообщает Trading Economics.

"Эти данные едва ли помогут снять опасения" по поводу роста китайской экономики, написали аналитики ING Уоррен Паттерсон и Эва Мэнти.

При этом данные по нефтяному сектору оказались более позитивными, добавили они. В частности, китайские НПЗ перерабатывали около 14,93 млн баррелей нефти в сутки в июле, превысив июньский показатель в 14,89 млн б/с и нарастив объем на 31% в годовом выражении.

По данным ING, это рекордный показатель в истории, не считая мартовского.

Brent WTI Китай ING
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