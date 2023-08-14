Индекс РТС вырос в понедельник за счет укрепления рубля

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Индекс РТС вырос по итогам торгов в понедельник за счет укрепления рубля; при этом индекс МосБиржи, достигавший в ходе первой половины торгов 14 августа отметки 3225,78 пункта (+2,2% к закрытию пятницы), скорректировался вниз после заявлений ЦБ РФ о внеочередном заседании регулятора по ставке.

К 18:50 индекс МосБиржи составил 3131 пункта (-0,78%), индекс РТС - 1009,43 пункта (+0,85%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже продемонстрировали негативную динамику в пределах 3,5%.

Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Как говорится в сообщении ЦБ, пресс-релиз с решением совета директоров будет опубликован в 10:30 по московскому времени во вторник. Плановое заседание совета директоров по ставке должно пройти 15 сентября.

ЦБ РФ 21 июля принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 8,5% годовых. Регулятор тогда отметил, что допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.

Российский рубль заметно снижался на Мосбирже в первой половине торгов понедельника (доллар США поднимался до 101,75 руб. впервые с 23 марта 2022 года, евро - до 111,415 руб.). Однако после заявлений Банка России о внеочередном заседании рубль перешел к заметному укреплению, что негативно сказалось на динамике рублевых цен российских акций и индекса МосБиржи, но поддержало рост индекса РТС. К закрытию торгов доллар США опустился до 97,66 руб./$1 (-1,77 рубля к закрытию пятницы).

В результате, по итогам дня подешевели обыкновенные акции "АЛРОСА" (-3,5%), "Сургутнефтегаза" (-2,9%, "префы" потеряли в цене 1,9%), ВТБ (-2,1%), "Московской биржи" (-2%), "ММК" (-1,6%), "Магнита" (-1,6%), "Северстали" (-1,5%), Сбербанка (-1,4%, "префы" снизились также на 1,4%), АФК "Система" (-1,4%), "НЛМК" (-1,3%), "Аэрофлота" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,8%), "Полюса" (-0,8%), "Русала" (-0,5%), "МТС" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%), расписки TCS Group (-2,9%) и OZON (-1,5%).

Вместе с тем остались в плюсе акции "РусГидро" (+2,1%), "Газпром нефти" (+2%), "Газпрома" (+0,8%), "Норникеля" (+0,3%), "Роснефти" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Дивиденды ПАО "Белуга групп" (+0,8%) по итогам первого полугодия могут составить 320 рублей на акцию. Такую рекомендацию дал совет директоров ПАО на заседании в понедельник. "Таким образом, рост дивидендных выплат на акцию по отношению аналогичному периоду 2022 года составит 113%", - уточняется в сообщении. Размер дивидендов составит 120% чистой прибыли "Белуга групп" по МСФО за первую половину 2023 года. "Данный размер дивидендных выплат учитывает сезонность бизнеса компании и способствует более равномерному распределению прибыли среди акционеров в течение года", - говорится в сообщении. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано подготовить на 29 сентября 2023 года. Внеочередное собрание акционеров пройдет 18 сентября 2023 года в заочной форме.

Рост акций ПАО "Черкизово" в ходе торгов превышал 40% на новостях о созыве совета директоров компании по выплате дивидендов за I полугодие 2023 года. Московская биржа проводила дискретный аукцион для акций ПАО "Черкизово" в период с 15:25 до 15:55 МСК в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%. Но к закрытию основных торгов темпы роста сократились до 19%. Совет директоров ПАО "Черкизово", одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, планирует 15 августа принять рекомендации по дивидендам за I полугодие 2023 года, сообщается в материалах компании. На заседание совета также вынесены вопросы о созыве внеочередного собрания акционеров и о правлении ПАО.

"АЛРОСА" в I полугодии 2023 года снизила чистую прибыль по РСБУ в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 44,1 млрд рублей. Выручка сократилась на 6%, до 158,7 млрд рублей, тогда как себестоимость подскочила на 15%, до 92,5 млрд рублей. Консолидированная выручка "АЛРОСА" по МСФО по итогам первого полугодия 2023 года составила 188,16 млрд рублей, сообщила компания. Это практически на уровне данных годичной давности (187,88 млрд рублей). Выручка во втором квартале 2023 года выросла на 8% к данным аналогичного периода прошлого года, составив 92,51 млрд рублей. Чистая прибыль компании за полугодие упала на 35% г/г, составив 55,57 млрд рублей. За второй квартал прибыль сократилась на 25%, до 27,07 млрд рублей.