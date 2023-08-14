ЦБ РФ 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ставке

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Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Во вторник, 15 августа, состоится внеочередное заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, говорится в сообщении регулятора.

Пресс-релиз с решением совета директоров ЦБ РФ будет опубликован в 10:30 по московскому времени.

Плановое заседание совета директоров по ставке должно пройти 15 сентября.

Банк России 21 июля принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 8,5% годовых. ЦБ тогда отметил, что допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. Традиционно эта формулировка означает высокую вероятность повышения уже на ближайшем заседании, пояснил позже зампред Банка России Алексей Заботкин.

Евро и доллар США в понедельник утром активно укреплялись на Московской бирже. Доллар поднимался выше 101 руб. впервые с 23 марта 2022 года, евро - выше 111 руб.

Банк России ранее в понедельник заявил, что не видит угрозы для финансовой стабильности со стороны ослабления курса рубля.

Обменный курс формируется под влиянием большого числа факторов. "Наряду со значительным сокращением стоимостных объемов экспорта происходит расширение спроса на импорт, связанное с активным ростом внутреннего спроса, в том числе на фоне высоких темпов кредитования при сохранении повышенного уровня государственного спроса", - отметил ЦБ.

При этом регулятор подчеркнул, что действия в области денежно-кредитной политики (ДКП) будут направлены на то, чтобы нейтрализовать последствия от этих факторов для стабилизации инфляции в 2024 году.

"Для стабилизации инфляции на 4% требуется дальнейшее ужесточение ДКП. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - заявил ЦБ в понедельник.