Подготовлены правила субсидирования производителей и эксплуатантов беспилотников

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ подготовил проект постановления правительства, которое регламентирует предоставление субсидий изготовителям беспилотных авиационных систем (БАС) на компенсацию части затрат, связанных с предоставлением скидки покупателям их продукции.

Проект опубликован на портале regulation.gov.ru, его публичное обсуждение продлится до 11 сентября.

На субсидии смогут претендовать российские изготовители БАС, имеющие заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ. При этом БАС должны соответствовать следующими кодам общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности: 30.30.32.152 "БАС с беспилотным воздушным судном мультироторного типа с максимальной взлетной массой свыше 0,25 кг, но не более 4 кг"; 30.30.32.153 "БАС в составе с беспилотным воздушным судном мультироторного типа с максимальной взлетной массой свыше 4 кг, но не более 30 кг"; 30.30.32.154 "БАС в составе с беспилотным воздушным судном мультироторного типа с максимальной взлетной массой свыше 30 кг, но не более 500 кг".

Предполагается, что максимальный размер субсидии составит до 50% цены договора реализации БАС и не более 1 млн рублей на одну единицу техники.

"Результатом предоставления субсидии из федерального бюджета по проекту постановления станет обеспечение закупки 13 853 БАС в период до 2026 года. Суммарный объем выручки изготовителей БАС в период 2024-2026 гг. составит 4,551 млрд рублей", - сказано в пояснительной записке к проекту.

По предварительным оценкам, в указанный период планируется оказать поддержку семи изготовителям БАС: в 2024 и 2025 гг. - двум, в 2026 г. - трем. В период реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" поддержка будет оказана более 20 изготовителям.

"Для обеспечения достаточности финансирования субсидиарного инструмента в период 2024-2026 гг. необходимы бюджетные ассигнования в объеме не менее 2,275 млрд руб., в том числе по годам: в 2024 г. - 441,4 млн руб., в 2025 г. - 791,4 млн руб., в 2026 г. - 1,043 млрд руб. Выделенные средства позволят увеличить объем потребления БАС отечественного производства, снизить объем импорта аналогичной продукции в РФ и обеспечить технологическую и экономическую безопасность РФ", - говорится в пояснениях.

Параллельно Минпромторг выставил на публичное обсуждение проект субсидирования эксплуатантов БАС для компенсации части стоимости летного часа. Эта субсидия, как ожидается, будет предоставляться в размере до 95 тыс. рублей на один летный час в зависимости от типа судна (самолет легкий, самолет средний, вертолет средний и вертолет тяжелый). На получение средств в размере до 50% стоимости летных часов смогут претендовать российские организации с сертификатом (свидетельством) эксплуатанта, которым предусмотрено право на осуществление коммерческих воздушных перевозок и выполнение авиационных работ с использованием БАС, сказано в пояснительной записке.

"Результатом предоставления субсидии из федерального бюджета станет увеличение количества летных часов отечественных БАС до 720 летных часов в год в расчете на один БАС. По предварительным оценкам, в период 2024-2026 гг. поддержка может быть оказана более чем 30 проектам", - отмечается в записке.

Объем необходимых бюджетные средств оценен Минпромторгом в не менее 3,876 млрд рублей: в 2024 г. понадобится почти 467 млн рублей, в 2025 г. - 1,331 млрд рублей, в 2026 г. - 2,078 млрд рублей.