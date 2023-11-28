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Начался отбор стартапов в сфере беспилотных авиасистем для вложения до 10 млрд рублей

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Транспорт будущего" и фонд "Национальной технологической инициативы" (НТИ) начали отбор стартапов в области беспилотных авиасистем (БАС) для финансирования из совместного фонда, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

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Финансирование получат предприятия, занимающиеся научными разработками, производством, сертификацией и созданием моделей применения беспилотников. Источником выступит фонд с капитализацией 10 млрд рублей - соглашение о его создании "Транспорт будущего" и НТИ заключили в августе этого года.

"Мы начинаем отбор проектов, в которые планируем инвестировать. Нам нужны те, у кого есть инновационные идеи по развитию отрасли: от производства комплектующих и программирования до создания нормативно-правовой базы, обучения профессии и ее популяризации", - заявил через представителя гендиректор "Транспорта будущего" Юрий Козаренко.

В 2024 году в России должен заработать национальный проект по развитию БАС, российским компаниям поставлена задача произвести 11 тысяч дронов. По словам Козаренко, отбор проектов для финансирования - это "попытка объединить участников отрасли, дать ресурсы для развития разработчикам БАС и комплектующих, не дожидаясь начала финансирования со стороны национального проекта".

ООО "Транспорт будущего" зарегистрировано в 2021 году в Белгородской области, входит в ГК "ЭФКО". Компания занимается разработкой беспилотных авиасистем, в том числе аэротакси и больших беспилотников массой до 700 кг, которые проходят летные испытания.

В апреле 2023 года "Транспорт будущего" приступил к строительству первого серийного производства гражданских БАС - завод располагается в Тольятти. Там планируется выпускать агродроны, грузовые беспилотники грузоподъемностью 200 кг и модельный ряд более легких БАС массой до 30 кг, а также ряд комплектующих. Старт производства запланирован на начало 2024 года.

БАС Тольятти НТИ ЭФКО Юрий Козаренко Транспорт будущего Самарская область
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