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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

ЦБ заявил, что эффект переноса ослабления рубля на цены в июле стал заметнее

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Эффект переноса ослабления рубля в потребительские цены в июле стал значительно более заметным, говорится в комментарии Банка России.

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Наиболее сильно этот эффект проявлялся в категориях с высокой долей импорта: фруктах, технике и электронике, автомобилях, зарубежном туризме. При этом ослабление рубля привело к увеличению издержек производства и по более широкому спектру товаров, что является фактором ускорения роста цен и в них.

Курс рубля в июле снизился к доллару США на 8,6%, евро - на 10,8%, юаню - на 8,1%.

"В июле значительно ускорился прирост цен на товары и услуги с волатильной ценовой динамикой. С ними связана значительная часть ускорения месячного роста потребительских цен. Важным проинфляционным фактором для этой группы товаров был усилившийся перенос курсовой динамики в цены", - отмечает ЦБ.

Потребительские цены в России в июле, как ранее сообщал Росстат, выросли на 0,63% против 0,37% в июне. С поправкой на сезонность месячный прирост цен в июле ускорился до 0,96% с 0,45% в июне.

В среднем за последние три месяца потребительские цены росли темпом 0,61% (с поправкой на сезонность), что в годовом выражении соответствует 7,6%, отмечает ЦБ. Это сопоставимо с динамикой цен, наблюдавшейся во второй половине 2021 года на фоне ускоренного роста потребительского спроса, подчеркивает Банк России.

Годовая инфляция в июле продолжила увеличиваться и составила 4,30%. Помимо высокого текущего темпа роста цен, на повышении показателя годовой инфляции сказывался сохраняющийся эффект низкой базы, напомнил ЦБ. В то же время перенос индексации коммунальных тарифов с июля 2023 года на декабрь 2022 года уменьшил годовую инфляцию в июле текущего года на 0,3 процентного пункта (п.п.) по сравнению с июнем.

В ближайшие месяцы годовая инфляция, по прогнозу ЦБ, продолжит повышаться. Это будет связано с нарастанием ценового давления и выходом из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года. Годовая инфляция, как прогнозирует Банк России, в 2023 году составит 5,0-6,5%, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи этого уровня в дальнейшем.

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