Рост промпроизводства и розничных продаж в Китае замедлился в июле

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Промпроизводство в Китае в июле увеличилось на 3,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Темпы роста замедлились по сравнению с 4,4% в июне.

Розничные продажи в КНР в июле повысились на 2,5% после подъема на 3,1% месяцем ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение промпроизводства на 4,4%, розничных продаж - на 4,5%, сообщает Trading Economics.

Безработица в Китае в прошлом месяце повысилась до 5,3% с июньских 5,2%.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-июле увеличились на 3,4% относительно аналогичного периода годом ранее. Эксперты ожидали роста на 3,8%.