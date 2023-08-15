Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Рост промпроизводства и розничных продаж в Китае замедлился в июле

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Промпроизводство в Китае в июле увеличилось на 3,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Темпы роста замедлились по сравнению с 4,4% в июне.

Розничные продажи в КНР в июле повысились на 2,5% после подъема на 3,1% месяцем ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение промпроизводства на 4,4%, розничных продаж - на 4,5%, сообщает Trading Economics.

Безработица в Китае в прошлом месяце повысилась до 5,3% с июньских 5,2%.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-июле увеличились на 3,4% относительно аналогичного периода годом ранее. Эксперты ожидали роста на 3,8%.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рынок акций США вырос вслед за техсектором

Рынок акций США вырос вслед за техсектором

ЦБ РФ начинает пилот с реальными цифровыми рублями

ЦБ РФ начинает пилот с реальными цифровыми рублями

Рубль резко вырос на решении ЦБ РФ о внеочередном заседании по ключевой ставке

Рубль резко вырос на решении ЦБ РФ о внеочередном заседании по ключевой ставке

Кофе подешевел до минимума за семь месяцев

Кофе подешевел до минимума за семь месяцев

Рубль резко укрепился к доллару и евро на решении Банка России

ЦБ РФ 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ставке

ЦБ РФ 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ставке

PayPal возглавит топ-менеджер Intuit Алекс Крисс

PayPal возглавит топ-менеджер Intuit Алекс Крисс

Курс евро поднялся выше 111 рублей

Курс евро поднялся выше 111 рублей

Дефицит консолидированного бюджета РФ в I полугодии составил 2,5 трлн руб.

Дефицит консолидированного бюджета РФ в I полугодии составил 2,5 трлн руб.

Банк России не видит угроз для финстабильности в динамике курса рубля

Банк России не видит угроз для финстабильности в динамике курса рубля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });