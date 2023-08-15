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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Цены на нефть стабилизировались утром во вторник после снижения накануне

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно утром во вторник после снижения накануне.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 по московскому времени составила $86,23 за баррель, что на 2 цента (0,02%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на $0,60 (0,7%) - до $86,21 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 4 цента (0,05%) и составили $82,47 за баррель. По итогам прошлой сессии они опустились на $0,68 (0,8%) - до $82,51 за баррель.

Негативным фактором для рынка нефти накануне стали тревожные новости о новых проблемах среди крупных китайских застройщиков, которые могут угрожать экономике страны в целом. До этого нефть дорожала семь недель подряд.

"После приятного семинедельного ралли нефть созрела для отката, и его спровоцировали опасения по поводу китайского сектора недвижимости", - написал старший аналитик Oanda Эдвард Мойя.

"Если Пекин не объявит масштабные стимулы, тревоги по поводу роста мировой экономики никуда не денутся в ближайшее время, - добавил он. - Скорее всего, дефицит топлива на рынке сохранится, однако если проблемы в Китае усугубятся, цены на Brent могут упасть на несколько долларов".

Дополнительное давление на котировки во вторник оказывают слабые статданные из КНР. Как сообщалось, промпроизводство в Китае в июле увеличилось на 3,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после роста на 4,4% в июне, а розничные продажи повысились на 2,5% после подъема на 3,1% месяцем ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали сохранение темпов роста промпроизводства на уровне 4,4% и ускорение подъема розничных продаж до 4,5%, сообщает Trading Economics.

Brent WTI Китай
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