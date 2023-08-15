Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

ВВП Японии во II квартале вырос максимальными темпами с 2020 года

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Экономика Японии во втором квартале выросла на 1,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в предварительных официальных данных.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста на 0,8%. Темпы роста стали рекордными с четвертого квартала 2020 года.

Согласно пересмотренным данным, в первом квартале объем ВВП увеличился на 0,9%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее.

В годовом выражении японский ВВП подскочил на 6% после роста на пересмотренные 3,7% кварталом ранее. Консенсус-прогноз предполагал подъем на 3,1%.

Потребительские расходы в апреле-июне сократились на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев из-за ценового давления, капиталовложения бизнеса не изменились в поквартальном выражении, а объем госрасходов вырос на 0,1%.

Главным позитивным фактором для японской экономики стала внешняя торговля. Экспорт повысился на 3,2% после сокращения на 3,8% кварталом ранее, тогда как импорт снизился по итогам третьего квартала подряд, на 4,3% (в первом квартале снижение составляло 2,3%).

В 2022 году японская экономика увеличилась на 1,1% после роста на 2,1% в 2021 году.

Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Запасы в ПХГ Европы на этой неделе достигнут 90%

Запасы в ПХГ Европы на этой неделе достигнут 90%

Рынок акций США вырос вслед за техсектором

Рынок акций США вырос вслед за техсектором

ЦБ РФ начинает пилот с реальными цифровыми рублями

ЦБ РФ начинает пилот с реальными цифровыми рублями

Рубль резко вырос на решении ЦБ РФ о внеочередном заседании по ключевой ставке

Рубль резко вырос на решении ЦБ РФ о внеочередном заседании по ключевой ставке

Кофе подешевел до минимума за семь месяцев

Кофе подешевел до минимума за семь месяцев

Рубль резко укрепился к доллару и евро на решении Банка России

ЦБ РФ 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ставке

ЦБ РФ 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ставке

PayPal возглавит топ-менеджер Intuit Алекс Крисс

PayPal возглавит топ-менеджер Intuit Алекс Крисс

Курс евро поднялся выше 111 рублей

Курс евро поднялся выше 111 рублей

Дефицит консолидированного бюджета РФ в I полугодии составил 2,5 трлн руб.

Дефицит консолидированного бюджета РФ в I полугодии составил 2,5 трлн руб.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });