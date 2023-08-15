ВВП Японии во II квартале вырос максимальными темпами с 2020 года

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Экономика Японии во втором квартале выросла на 1,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в предварительных официальных данных.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста на 0,8%. Темпы роста стали рекордными с четвертого квартала 2020 года.

Согласно пересмотренным данным, в первом квартале объем ВВП увеличился на 0,9%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее.

В годовом выражении японский ВВП подскочил на 6% после роста на пересмотренные 3,7% кварталом ранее. Консенсус-прогноз предполагал подъем на 3,1%.

Потребительские расходы в апреле-июне сократились на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев из-за ценового давления, капиталовложения бизнеса не изменились в поквартальном выражении, а объем госрасходов вырос на 0,1%.

Главным позитивным фактором для японской экономики стала внешняя торговля. Экспорт повысился на 3,2% после сокращения на 3,8% кварталом ранее, тогда как импорт снизился по итогам третьего квартала подряд, на 4,3% (в первом квартале снижение составляло 2,3%).

В 2022 году японская экономика увеличилась на 1,1% после роста на 2,1% в 2021 году.