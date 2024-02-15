Экономика Японии в IV квартале впервые за пять лет вошла в рецессию

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Экономика Японии в четвертом квартале 2023 года снизилась на 0,1% относительно предыдущих трех месяцев, согласно предварительным данным правительства.

Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали роста на 0,3%.

Согласно пересмотренным данным, в третьем квартале объем экономики сократился на 0,8%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее.

Таким образом, экономика страны впервые за пять лет вошла в рецессию.

В годовом выражении японский ВВП сократился на 0,4% в минувшем квартале после спада на пересмотренные 3,3% кварталом ранее. Консенсус-прогноз предполагал подъем на 1,4%.

Потребительские расходы в октябре-декабре уменьшились на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, капиталовложения бизнеса и объем госрасходов - на 0,1%.

Экспорт повысился на 2,6% после роста на 0,9% кварталом ранее, импорт - на 1,7% (+1% в июле-сентябре).