Банк России повысил ключевую ставку на 350 б.п. - до 12%

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Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа на 350 базисных пунктов (б.п.) - до 12,00% годовых, говорится в сообщении ЦБ.

Это решение принято с целью ограничения рисков для ценовой стабильности, пояснил регулятор.

ЦБ не стал давать традиционный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП). В заявлении по итогам внеочередного заседания совета директоров осталась только базовая фраза: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков". Содержательной же части в этом абзаце на сей раз нет.

Вместе с тем, ЦБ отметил, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция, по прогнозу, вернется к 4% в 2024 году.