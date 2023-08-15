Рубль вырос к доллару и евро на решении ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 12%

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Рубль укрепился к доллару и евро на Московской бирже во вторник утром на решении ЦБ РФ поднять ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов (б.п.), до 12%, так как рынок допускал менее значительное повышение.

Мнение аналитиков перед внеочередным заседанием совета директоров Банка России не было единодушным, они допускали повышение ключевой ставки в пределах 150-350 б.п., то есть до 10-12% годовых.

К 10:31 по Москве курс доллара на торгах Московской биржи составлял 95,52 руб./$1, что на 61,75 копейки ниже уровня на 13:29. Евро понизился до 104,38 руб./EUR1 (-61 копейка к уровню до объявления решения ЦБ РФ).

Решение Банка России принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. "Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%", - говорится в сообщении регулятора.

Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания, отмечает ЦБ РФ.

"В дальнейшем сохранение текущих темпов роста цен на достигнутых уровнях означает значительный риск отклонения инфляции вверх от цели в 2024 году. Принятое Банком России решение направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Банк России 21 июля принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 б.п. - до 8,5% годовых. ЦБ тогда отметил, что допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. Традиционно эта формулировка означает высокую вероятность повышения уже на ближайшем заседании, пояснил позже зампред Банка России Алексей Заботкин.

На предыдущих шести заседаниях (в октябре, декабре, феврале, марте, апреле и июне) совет директоров Банка России ставку не менял. Решение о повышении ставки было принято впервые с февраля 2022 года, когда рост произошел с 9,5% до 20%.