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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:33

ЧМК в I полугодии получил 10,9 млрд рублей убытка по РСБУ

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК, входит в группу "Мечел") в январе-июне 2023 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 10,94 млрд рублей против 29,94 млрд рублей чистой прибыли в первом полугодии 2022 года, сообщается в отчетности компании.

Выручка ЧМК сократилась на 19,6%, в том числе от продаж на экспорт на 28,2% (до 11,69 млрд рублей), на внутренний рынок - на 17,9% (до 67,47 млрд рублей). Себестоимость в отчетный период уменьшилась на 28,8%, составив 59,87 млрд рублей, что способствовало росту валовой прибыли на треть, до 19,29 млрд рублей.

Прочие доходы ЧМК в первом полугодии упали в 11 раз, до 5,53 млрд рублей, в результате сальдо прочих доходов и расходов составило "минус" 24 млрд рублей против "плюс" 63,85 млрд рублей годом ранее. Это повиляло на получение убытка до налогообложения и чистого убытка.

В пресс-службе ЧМК "Интерфаксу" уточнили, что "динамика финансовых показателей обусловлена снижением средней цены реализации и незначительным сокращением объема производства, на показатель чистой прибыли значительное влияние также оказали курсовые разницы".

Дебиторская задолженность ЧМК сократилась с 123,83 млрд рублей на начало 2023 года до 122,65 млрд рублей на конец первого полугодия, кредиторская, напротив, незначительно увеличилась - с 95,17 млрд рублей до 96 млрд рублей.

ПАО "Челябинский металлургический комбинат" - крупный производитель металлопроката.

Мечел ЧМК
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