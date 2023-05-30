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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Росприроднадзор подал иск к ЧМК на 263 млн рублей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования подало в Арбитражный суд Челябинской области исковое заявление к ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК, входит в группу "Мечел") на сумму 263 млн рублей, сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

ПАО "Челябинский металлургический комбинат" - крупный производитель металлопроката.

Иск подан 29 мая, пока нет решения суда о его принятии к производству либо отказе.

Суть исковых требований не уточняется.

В пресс-службе ЧМК от комментариев воздержались.

Загрязнение и иски

Как сообщалось, в ноябре 2020 года Металлургический районный суд Челябинска по иску челябинского природоохранного прокурора взыскал с ЧМК 142,6 млн рублей за загрязнение реки Миасс промышленными стоками, апелляция в феврале 2021 года оставила это решение в силе.

Ранее сообщалось, что ЧМК в рамках комплексного плана и заключенных соглашений по федеральному проекту "Чистый воздух" обновил конвертер N1, оснастив его современной трехступенчатой системой газоочистки; провел капитальный ремонт доменной печи N4; ведет строительство ее системы аспирации литейного двора. До 2026 года ЧМК также планирует провести капремонт доменной печи N5 с установкой системы аспирации литейного двора; реализовать мероприятия по снижению потребления газа в печах прокатных цехов NN1,2 и 3; создать систему непрерывного мониторинга загрязняющих веществ в воздухе в зоне возможного влияния челябинских предприятий группы "Мечел"; реконструировать газоочистное оборудование в подразделениях предприятий группы.

ЧМК Росприроднадзор
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