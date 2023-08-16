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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

"Цифра брокер" проведет принудительную конвертацию остатков в долларах

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - "Цифра брокер" планирует в конце августа провести конвертацию валютных остатков в долларах на счетах клиентов в рубли, следует из новой редакции договоров обслуживания, которая вступит в силу 30 августа.

Согласно обновленной версии документа, при наличии на начало торговой сессии 30 августа на счете клиента средств в сумме менее $10 они будут сконвертированы на биржевых торгах путем заключения сделок с инструментами USDRUB_TOM или USDRUB_TMS.

Кроме того, документ предусматривает проведение конвертации валюты в рубли, если на начало торговой сессии 10 или 25 числа месяца (или на начало очередной торговой сессии, если в указанные даты торги не проводились) на счетах клиентов есть остатки в сумме менее $10 или 100 евро.

В конце июля "Цифра брокер" провел конвертацию в рубли валютных остатков клиентов в сумме менее 100 евро в соответствии с новым регламентом обслуживания, вступившим в силу 28 июля.

Цифра брокер
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