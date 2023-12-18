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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

"Цифра брокер" прекратит принимать доллары в качестве обеспечения по сделкам

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - "Цифра брокер" прекращает принимать доллары США в качестве обеспечения по сделкам с неполным покрытием: ставка риска по этой валюте начиная с 18 декабря будут ежедневно увеличиваться на 5%, говорится в сообщении брокера.

Сейчас ставка риска по доллару составляет 50%.

"Просим вас самостоятельно контролировать состояние ваших портфелей и при наличии в них обеспечения в виде USD пополнить ваши счета и(или) сократить ваши позиции по USD и (или) сократить ваши непокрытые (отрицательные) позиции самостоятельно во избежание принудительного закрытия брокером ваших позиций", - отмечается в сообщении.

"Цифра брокер" прекратит принимать доллары США в качестве обеспечения по сделкам с неполным покрытием с 29 декабря, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе брокера.

Цифра брокер
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