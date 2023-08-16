Оператор электродвижения Hyper привлек 127 млн рублей за счет размещения на Zorko

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российский оператор электродвижения и сети зарядных станций Hyper (проект группы "Роснано") привлек 127 млн рублей, разместив акции на инвестиционной платформе Zorko среди физлиц, говорится в сообщении Hyper.

В ходе раунда было реализовано 5% эффективной доли бизнеса. Акции Hyper будут иметь вторичный оборот на платформе Zorko.

Общий объем финансирования в рамках текущего раунда составил 350 млн рублей. Оставшиеся 223 млн рублей предоставлены основателями и стратегическими инвесторами компании.

Полученные средства будут использованы Hyper для реализации стратегии развития электротранспорта в регионах России. Сеть зарядных станций Hyper увеличится до 160, а также будет доработана IT-платформа Hyper Charge Management System для предоставления сервиса клиентами, пользователями и партнерам компании.

Компания Hyper основана в 2022 году. Она пециализируется на развитии электродвижения в России, в частности - инвестиционных проектах, направленных на перевод коммерческих, корпоративных и муниципальных автопарков на электротранспорт и созданием под это необходимой зарядной инфраструктуры в городах. Кроме того, компания разрабатывает ПО и сервисы для владельцев и пользователей ЭЗС, внедряет алгоритмы по поиску эффективных локаций для установки ЭЗС, а также оптимизирует использование уже существующей зарядной инфраструктуры.

В 2023 году Hyper реализовал первый проект в Нижнем Новгороде, запустив вместе с партнерами сервис электротакси для жителей города. Для этого была построена разветвленная сеть из 44 быстрых ЭЗС, а также организована закупка местными таксопарками более 200 электрокаров. В 2023 году компания расширит проект в Нижнем Новгороде, тиражирует его в Москве, Свердловской области, Пермском крае и в ряде других регионов страны.

Крупнейшим совладельцем компании является АО "Новая энергия" (50%), еще по 25% принадлежит "ЭР-Телекому" и "НЦ Техноспарк" (на 49,3% принадлежит Фонду инфраструктурных и образовательных программ, входящему в "Роснано").