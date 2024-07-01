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РБК сообщил о скором pre-IPO сервиса "Самолета" по продаже недвижимости

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Сервис по поиску и продаже недвижимости "Самолет Плюс", входящий в группу "Самолет", в первой половине июля 2024 года проведет pre-IPO на площадке Zorko, пишет РБК со ссылкой на источники.

В декабре 2023 года менеджмент "Самолета" анонсировал pre-IPO в первом полугодии 2024 года, а IPO - в 2025-м. "Хотим сделать уже в I полугодии 2024 года первый шаг к публичности "Самолет Плюс" и разместить акции "Самолета Плюс" на одной из платформ как первый шаг перед IPO на Московской бирже в 2025 году", - говорил на дне инвестора тогдашний экс-гендиректор "Самолета" Антон Елистратов.

В 2024 году "Самолет Плюс" сформировал совет директоров, председателем которого стал основатель сервиса Дмитрий Волков, а независимым директором - глава ФРИИ Кирилл Варламов. В декабре прошлого года Волков сообщал, что в ходе pre-IPO объем размещения будет небольшой, в том числе из-за законодательных ограничений: в рамках данной процедуры нельзя провести размещение свыше 1 млрд рублей, напоминает РБК.

GMV (оборот) платформы "Самолет Плюс" за 2023 год составил 745,1 млрд рублей.

ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в России. Крупнейшие акционеры группы - Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на "Мосбирже" с осени 2020 года.

Самолет Самолет Плюс Zorko Московская биржа
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