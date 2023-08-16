Инфляция в РФ с 8 по 14 августа ускорилась до 0,10%, годовая превысила 4,6%

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 8 по 14 августа ускорилась до 0,10% с 0,01% с 1 по 7 августа после 0,13% с 25 по 31 июля, 0,23% с 18 по 24 июля, 0,18% с 11 по 17 июля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца прирост цен к 14 августа составил 0,11%, с начала года - 3,52%.

Из данных за 14 дней августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 14 августа ускорилась до 4,63% с 4,40% на 7 августа и 4,30% на конец июля, если ее высчитывать из недельной динамики, и ускорилась до 4,66% (с 4,43% на 7 августа), если высчитывать из среднесуточных данных за весь август 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

В августе 2022 года была зафиксирована дефляция на уровне 0,52%, поэтому продолжение ускорения годовой инфляции в августе текущего года было ожидаемым.

Цены на продукты

За период с 8 по 14 августа 2023 г. выросли цены: на свинину и мясо кур - на 1,5%, масло подсолнечное - на 0,5%, сосиски, сардельки, сахар-песок и крупу гречневую - на 0,4%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,4% (неделей ранее - снижение на 1,9%), в том числе на лук - 7,6%, картофель - 7,0%, морковь - 6,1%, капусту - 5,2%, помидоры - 4,3%, свеклу - 3,5%, огурцы - 1,2%, бананы - 0,2%. В то же время цены на яблоки выросли на 1,2%.

Непродовольственные товары

Из непродовольственных товаров за неделю выросли цены: на электропылесосы - на 1,1%, плиты ДСП - на 0,7%, легковые автомобили иностранных марок и телевизоры - на 0,5%.

Цены на бензин автомобильный выросли с 8 по 14 августа на 0,5%, дизельное топливо - на 0,7%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета увеличилась на 0,9% (неделей ранее - снизилась на 3,9%).

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 14 августа на уровне 4,66%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 8 по 14 августа 2023 г. на потребительском рынке цены выросли на 0,10%. В секторе продовольственных товаров цены практически не изменились (рост на 0,01% после снижения на 0,08% неделей ранее) при ускорении удешевления плодоовощной продукции (снижение на 2,40%). В сегменте непродовольственных товаров цены выросли на 0,21% (после роста на 0,12% неделей ранее) преимущественно за счет повышения темпов удорожания легковых автомобилей иностранных марок, а также электро- и бытовых приборов. В секторе услуг рост цен возобновился умеренными темпами (рост на 0,07% после снижения на 0,17% неделей ранее)", - говорится в обзоре министерства.

Ключевая ставка

Как сообщалось, Банк России 15 августа на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов, до 12%.

В пресс-релизе по ставке ЦБ не стал давать традиционный сигнал о будущей направленности ДКП. В заявлении по итогам внеочередного заседания совета директоров осталась только базовая фраза: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

Позже Банк России сообщил, что в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году", - заявил регулятор.

Как сообщалось, ЦБ прогнозирует, что годовая инфляция в РФ в 2023 году составит 5,0-6,5% и вернется к 4% в 2024 году.

Прогноз Минэкономразвития РФ от апреля 2023 года предполагает инфляцию по итогам текущего года на уровне 5,3%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2023 году составляет 6,0% (вырос с 5,7% по опросу в начале июля), по инфляции в 2024 году - 4,8% (вырос с 4,6% по опросу месяц назад).