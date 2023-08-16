ЦБ РФ отменяет ограничение к ПСК по потребительским кредитам до конца года

Также отменяются аналогичные ограничения для отдельных видов займов

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ принял решение отменить ограничение к полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским ссудам и отдельным видам займов до конца 2023 года, говорится в сообщении регулятора.

Так с 16 августа по 31 декабря 2023 года ПСК не будет ограничена для кредитных организаций по всем категориям потребительских кредитов, для кредитных и сельскохозяйственных потребительских кооперативов по всем категориям потребительских займов, для микрофинансовых организаций по потребительским займам, обязательства по которым обеспечены ипотекой, и POS-займам.

По иным категориям ПСК микрофинансовых организаций и по всем категориям ПСК ломбардов сохраняются ограничения. ПСК не может превышать наименьшую из следующих величин: 292% годовых или рассчитанное Банком России среднерыночное значение ПСК по соответствующей категории потребительского кредита/займа, применяемое в соответствующем квартале, более чем на одну треть.

Это решение, по мнению ЦБ, предоставит кредиторам возможность проявлять большую гибкость в подстройке процентных ставок, как по кредитам и займам, так и по депозитам, к повышению ключевой ставки; повысит эффективность трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и ускорит влияние решений ЦБ на привлекательность депозитов и темпы роста кредитования; позволит быстрее ограничить проинфляционные риски.

Регулятор отмечает, что выдачу банками кредитов по высоким ставкам будут сдерживать решения по макропруденциальным лимитам и надбавкам. Кроме того, продолжает действовать установленное законом общее для всех кредиторов требование, что процентная ставка по договору потребительского кредита (займа) не может превышать 0,8% в день.