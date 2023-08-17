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Сбербанк повысил ставки по вкладам, максимальная теперь составляет 12%

Сбербанк повысил ставки по вкладам, максимальная теперь составляет 12%
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк сообщил, что повысил ставки по вкладам.

Максимальная ставка теперь составляет 12% годовых (ранее - 10%). Она доступна клиентам, которые открывают вклады линейки "Лучший процент" на три года и увеличивают баланс срочных рублевых вкладов.

Доходность линеек "СберВклад" и "Управляй" тоже выросла, отмечает банк.

Банк России с 15 августа повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов (б.п.) - до 12% годовых.

Сразу после этого ряд крупных банков объявил о повышении ставок по вкладам.

Банк России Сбербанк
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