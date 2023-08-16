Qiwi пока не видит возможности для выплаты дивидендов

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров Qiwi по-прежнему оставляет вопрос выплаты будущих дивидендов на рассмотрении, пока изменение санкционного режима или другие события не позволят распределить средства среди всех акционеров, говорится в сообщении группы.

Компания не видит возможности выплатить дивиденды или выкупить акции в равном отношении ко всем существующим акционерам из-за сохраняющихся проблем с инфраструктурой фондового рынка, отмечается в сообщении.

Группа перестала платить дивиденды по итогам работы за IV квартал 2021 года.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. Основным владельцем компании с долей в 71,2% голосов является Сергей Солонин.