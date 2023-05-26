Qiwi продлит паузу в дивидендах из-за сохраняющихся проблем с финансовой инфраструктурой

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров Qiwi решил не распределять дивиденды до изменения режима санкций в отношении российского Национального расчетного депозитария (НРД) или наступления других событий, которые могут позволить компании распределить дивиденды среди всех своих акционеров, говорится в сообщении группы.

Qiwi не платит дивиденды уже больше года, отказалась от их выплаты по итогам работы за IV квартал 2021 года.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. Основным владельцем компании с долей в 71,2% голосов является Сергей Солонин.