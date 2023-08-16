Qiwi оценивает выплаты по windfall tax в 0,5 млрд рублей

Группа планирует заплатить их досрочно

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Qiwi планирует воспользоваться возможностью досрочной уплаты взноса в федеральный бюджет РФ в рамках windfall tax, оценивает выплаты в таком случае в 0,5 млрд рублей.

"Группа рассчитывает использовать вариант "досрочного платежа" и рассчитывает погасить свои обязательства по уплате налога на сверхприбыль в четвертом квартале 2023 года, совершив платеж в размере до 0,5 млрд рублей", - говорится в отчете Qiwi.

Президент РФ Владимир Путин в начале августа 2023 года подписал закон о введении в РФ налога на сверхприбыль прошлых лет, который, по расчетам властей, принесет в бюджет 300 млрд рублей.

Законом с 1 января 2024 года вводится разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г., а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

В апреле Qiwi сообщала, что некоторые российские компании группы могут заплатить windfall tax, что окажет существенное негативное влияние на бизнес и финансовое положение группы. "На основании имеющейся сейчас информации мы не можем исключать, что какие-то из наших российских дочерних компаний могут подпасть под действие windfall tax, что окажет существенное неблагоприятное влияние на наш бизнес, финансовое положение и результаты деятельности", - заявляла ранее Qiwi.

К плательщикам налога отнесены российские компании, а также иностранные, которые ведут деятельность в РФ через представительство, при этом иностранные организации, признанные налоговыми резидентами РФ, приравниваются к российским.

Qiwi в 2022 году увеличила общую чистую выручку по МСФО на 48% - до 34,1 млрд рублей, скорректированную чистую прибыль на 46% - почти до 14 млрд рублей.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. Основным владельцем компании является Сергей Солонин.