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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

"Уральская сталь" заплатит windfall tax в размере 710 млн рублей до 30 ноября

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - "Уральская сталь" (100% у "Загорского трубного завода") намерена заплатить налог на сверхприбыль до 30 ноября по ставке 5% и оценивает размер windfall tax в 710 млн рублей.

"Сумма обязательства компании по налогу на сверхприбыль, рассчитанная по ставке 10%, составляет 1,42 млрд рублей. Компания намерена внести обеспечительный платеж по налогу в федеральный бюджет в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года в сумме 710 млн рублей, в результате чего в соответствии с законом будет иметь право на налоговый вычет в размере вышеуказанного обеспечительного платежа", - говорится в консолидированной отчетности компании.

Президент Владимир Путин подписал закон о введении налога на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax) в августе. Законом с 1 января 2024 года вводится разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно.

При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

К плательщикам налога отнесены российские компании, а также иностранные, которые работают в России через представительство, при этом иностранные организации, признанные налоговыми резидентами РФ, приравниваются к российским.

Уральская сталь Загорский трубный завод
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