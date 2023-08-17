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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

ADNOC поставит японской JAPEX за пять лет СПГ на сумму $450-550 млн

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Национальная нефтяная компания Абу-Даби (АDNOC) Gas plc, заключила пятилетнее соглашение о поставках сжиженного природного газа с японской энергетической компанией Japan Petroleum Exploration Co., Ltd., сообщила ADNOC.

"Соглашение на сумму от $450-550 млн основано на давних двусторонних отношениях между ОАЭ и Японией и на опыте ADNOC в развитии взаимовыгодного стратегического партнерства с японскими энергетическими компаниями", говорится в пресс-релизе.

Объемы поставок не называются, но с учетом текущих цен на СПГ речь может идти в среднем о 100 тысячах тонн в год.

Абу-Даби Япония СПГ ADNOC JAPEX
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