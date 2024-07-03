ADNOC увеличит флот газовозов до 22 танкеров

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - ADNOC Logistics and Services (подразделение ADNOC, нефтяной компании из ОАЭ) заключила контракты с южнокорейскими судостроительными компаниями Samsung Heavy Industries и Hanwha Ocean на постройку новых газовозов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), в результате флот СПГ-танкеров ADNOC L&S увеличится с 14 как минимум до 22.

Сумма сделок совокупно составила $2,5 млрд, сообщила компания.

Каждая из двух южнокорейских компаний должна будет построить для ADNOC L&S по четыре судна, при этом предусмотрен опцион на строительство еще по одному танкеру. Ожидается, что газовозы будут поставлены с 2028 года, после чего их на 20 лет зафрахтуют дочерние компании ADNOC Group.

Каждый из заказанных газовозов будет иметь вместимость 174 тысяч кубометров. На нем будут установлены двигатели MEGA и XDF2.2, которые обеспечат существенную экономию топлива и наименьшие выбросы. Суда будут оснащены такими передовыми технологиями, как система кондиционирования груза, которая снижает испарение СПГ во время транспортировки.

Месяцем ранее ADNOC L&S объявила о покупке танкерного оператора Navig8, который на тот момент обладал 32 современными танкерами различного назначения.

Согласно последнему отчету Международного газового союза, по состоянию на конец февраля 2024 года мировой флот танкеров СПГ насчитывал 701 действующее судно, включая 47 плавучих регазификационных установок и 10 плавучих хранилищ.

ADNOC в свое время стала первым экспортером СПГ на Ближнем Востоке. Компания производит около 6 млн тонн СПГ в год на заводе, расположенном на острове Дас у побережья Абу-Даби.