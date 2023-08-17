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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Выручка "Вымпелкома" от облачного бизнеса в I полугодии выросла на 85%

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года выручка "облачного" подразделения "Вымпелкома" - beeline cloud - составила 1,27 млрд рублей, что на 85% больше, чем годом ранее, сообщила компания.

Рост выручки оператор связал с расширением предоставляемых услуг и наращиванию присутствия на рынке облачных решений. В разрезе выручки по отраслям лидирует оптовая и розничная торговля с долей 22%, следом идут госсектор с 19,9% и финансовая отрасль с 13,8%.

Показатель EBITDA в сравнении с I полугодием 2022 года увеличился в 2,37 раза - до 537 млн рублей.

Количество клиентов облачных сервисов "Вымпелкома" выросло на 22% - до 2,8 тысячи. Введены в эксплуатацию 174 серверные стойки, что на 24% больше, чем за тот же период 2022 года.

Отмечается, что в I полугодии компания запустила пять новых продуктов, замещающих популярные зарубежные сервисы ушедших поставщиков.

Вымпелком
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