Выручка "Вымпелкома" в III квартале выросла на 9,6%, до 77,5 млрд рублей

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Вымпелком" в III квартале увеличилась на 9,6% - до 77,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сервисная выручка составила 70,2 млрд рублей, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Показатель EBITDA составил 33,7 млрд рублей, увеличившись на 11,3%. Рентабельность по EBITDA выросла до 43,5% с 42,8%.

Капзатраты составили 13,2 млрд рублей, что на 2% больше, чем за тот же период минувшего года.

Мобильная связь

В сегменте мобильной связи выручка "Вымпелкома" составила 65,6 млрд рублей (рост на 8,9%), в том числе сервисная выручка - 58,4 млрд рублей (рост на 4,3%).

Абонентская база в III квартале сократилась по сравнению с III кварталом 2022 года на 4% - до 44,1 млн пользователей. В том числе количество пользователей услуг мобильной передачи данных составило 31,7 млн (снижение на 1,8%).

Показатель ARPU (средний счет на абонента в месяц) составил 440 рублей, увеличившись на 10,1%. Показатель MOU (объем голосового трафика на абонента) составил 303 минуты (снижение на 3,2%). Средний объем data-трафика на абонента составил 19,8 Гб, увеличившись на 22,1%.

Количество базовых станций 4G выросло на 17,6%, а общее количество площадок приросло на 3%.

Фиксированная связь

В сегменте фиксированной связи выручка "Вымпелкома" составила 11,9 млрд рублей (рост на 13,9%), в том числе сервисная выручка - 11,8 млрд рублей (рост на 13,1%). Выручка от услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД) составила 3,4 млрд рублей, увеличившись на 8,6%.

Количество пользователей ШПД составило 2,9 млн, сократившись на 1,4%. Показатель ARPU услуги ШПД составил 397 рублей, что на 10,3% больше, чем в III квартале прошлого года.

Показатели за девять месяцев

По итогам 9 месяцев 2023 года общая выручка "Вымпелкома" составила 221,7 млрд рублей - на 4,6% больше, чем годом ранее. Сервисная выручка увеличилась на 4,9% - до 203,1 млрд рублей.

Показатель EBITDA вырос на 9,7% - до 95,6 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 43,1% с 41,1%.

Капзатраты снизились на 11,6% - до 36,6 млрд рублей.

Выручка от услуг мобильной связи составила 187,2 млрд рублей (рост на 3,5%), в том числе сервисная - 169 млрд рублей (рост на 3,9%).

В сегменте фиксированной связи выручка составила 34,4 млрд рублей (рост на 10,6%), в том числе сервисная - 34 млрд рублей (рост на 9,7%). Выручка от услуг ШПД увеличилась на 7,4% - до 10,2 млрд рублей.

"Вымпелком" - один из крупнейших в РФ телеком-операторов. С 9 октября 2023 года "Вымпелком" является полностью российской компанией после того, как голландский телекоммуникационный холдинг VEON закрыл сделку по продаже оператора команде его топ-менеджеров во главе с гендиректором Александром Торбаховым.