Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Норвежский ЦБ ожидаемо повысил ставку до максимума с 2008 года

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Норвежский центробанк повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4% годовых. Это решение совпало с прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics. Уровень ставки обновил максимум с 2008 года.

Ставка, с большой вероятностью, будет увеличена еще раз в сентябре по причине по-прежнему высокой инфляции в Норвегии, предупредил центробанк.

"Дальнейшая траектория ключевой процентной ставки будет зависеть от ситуации в экономике. Если она будет развиваться так, как мы ожидаем, ставка в сентябре будет повышена", - отмечается в сообщении.

Согласно июньскому прогнозу регулятора, уровень ставки в 4,25% станет пиковым.

Курс норвежской кроны к евро повысился на 0,3% к 11:31 по Москве, увеличившись до 11,5095 кроны за евро.

Норвегия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"М.Видео-Эльдорадо" заморозила цены в 30 категориях социально-значимой техники

"М.Видео-Эльдорадо" заморозила цены в 30 категориях социально-значимой техники

ВТБ вслед за Сбербанком повысил ставки по вкладам

ВТБ вслед за Сбербанком повысил ставки по вкладам

"Ведомости" сообщили о решении пока не ужесточать валютный контроль

Сбербанк повысил ставки по вкладам, максимальная теперь составляет 12%

Сбербанк повысил ставки по вкладам, максимальная теперь составляет 12%

Brent подешевела до $83,45 за баррель

ЦБ РФ отменяет ограничение к ПСК по потребительским кредитам до конца года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });