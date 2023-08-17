Fitch может пересмотреть рейтинг КНР "A+" в случае увеличения долговой нагрузки

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch может пересмотреть суверенный рейтинг Китая ("A+/стабильный"), если власти страны примут меры поддержки экономики, которые существенно увеличат бюджетный баланс КНР, сообщил глава группы суверенных и наднациональных рейтингов Fitch Джеймс Маккормак в интервью Bloomberg.

Если это произойдет, "мы подумаем над рейтингом, поскольку соотношение долга и ВВП КНР уже около верхней границы допустимого для рейтинговой категории "A", отметил Маккормак.

"Я не хочу сказать, что мы ожидаем этого, последние события не дают соответствующих оснований", - сказал он.

Однако, по словам эксперта, увеличение долга в корпоративном и банковском секторах может превратиться в "реальные обязательства для государства".

Рейтинг Китая находится на уровне "A+" со "стабильным" прогнозом с 2007 года.

Фактор, который может повлиять на него, - это потенциальное увеличение долга за пределами госсектора, сказал Маккормак.