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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Аналитики ожидают роста ВВП Китая в 2023 году на 5,1%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU -Эксперты не видят сигналов улучшения перспектив экономики Китая и продолжают понижать прогнозы для темпов роста ВВП, а также инфляции. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предусматривает увеличение китайской экономики на 5,1% в 2023 году.

Ранее аналитики прогнозировали повышение ВВП на 5,2%.

Понижение прогноза отчасти связано с ухудшением ожиданий на третий квартал: экономисты в среднем прогнозируют подъем ВВП КНР в июле-сентябре на 4,4% в годовом выражении, а не на 4,6%, как это было ранее.

В 2024 году, по новому прогнозу опрошенных агентством аналитиков, китайская экономика вырастет на 4,5% (ранее ожидалось - 4,8%).

Импульс к росту экономики КНР ослабляется "в связи с ускорением темпов снижения инвестиций в жилищное строительство и слабой динамикой экспорта", отмечает директор по исследованиям Continuum Economics Майкл Галлахер, который ожидает увеличения ВВП Китая в этом году на 4,9%.

Шансы на "жесткую посадку" экономики КНР в этом году составляют порядка 30%, несмотря на попытки Пекина поддержать рост за счет бюджетных и монетарных стимулов, говорит Галлахер.

Экономисты в среднем ожидают, что Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) понизит ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), еще на 10 базисных пунктов (б.п.) в четвертом квартале текущего года. НБК опустил ставку MLF по кредитам сроком на год в августе на 15 б.п., до 2,5% годовых.

На прошлой неделе НБК также опустил базовую процентную ставку (LPR) по кредитам сроком на один год на 10 б.п., до рекордно низких 3,45% годовых. При этом он сохранил неизменной ставку по пятилетним кредитам, являющуюся ориентиром для ипотеки, - на уровне 4,2%.

Эксперты ожидают, что эта ставка также будет понижена на 10 б.п. до конца года.

Аналитики по-прежнему полагают, что НБК снизит норму резервирования для банков на 25 б.п. в текущем квартале.

Китайское издание China Securities Journal написало со ссылкой на экспертов, что ЦБ может уменьшить норму резервирования в четвертом квартале 2023 года, чтобы улучшить ситуацию с ликвидностью.

Консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg экспертов для инфляции в Китае на текущий год теперь составляет 0,7% (ранее - 0,9%). Они ждут снижения цен производителей в этом году на 3% (ранее - на 2,7%), сокращения экспорта на 3% (ранее - на 2,3%), импорта - на 5,6% (ранее - на 2,8%).

Китай НБК
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